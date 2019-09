Wanneer elke seconde te lang duurt

Hij heeft zijn verhaal over wat er die bewuste woensdagavond gebeurde al vaak met collega’s en zijn omgeving gedeeld, maar toch blijft het elke keer weer een zwaar moment als hij de film voor zijn ogen afspeelt: “Terwijl ik bezig was met de aanhouding van één van de verdachten, voelde ik ineens dat de tweede verdachte me vanaf de achterkant aanviel. Dat was ontzettend heftig. Ik was me er terdege van bewust dat ik die twee mannen niet tegelijkertijd aan zou kunnen. Tijdens het incident werd ook mijn portofoon door één van de verdachten weggepakt en verstopt. Mijn enige lifeline werd me op die manier ontnomen.”