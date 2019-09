10 Getuigen gezocht van beroving

Dinsdagavond rond 21.15 uur op de Parkweg werd een 24-jarige man uit Venray beroofd onder bedreiging van een mes door twee verdachten. Het gaat om twee getinte mannen met een geschatte leeftijd rond de 16 jaar. Een van hen droeg een donkerkleurig trainingspak en de andere een blauw trainingspak vermoedelijk van het merk Nike. Ze spraken met een buitenlands accent. Bij de beroving zijn de portefeuille, telefoon en horloge van het slachtoffer gestolen.

Was u wellicht getuige van de beroving? Of heeft u meer informatie over de gezochte verdachten? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44. Ook kunt u anoniem informatie delen via 0800-7000.