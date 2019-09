In Onder de Loep: Inbraak bij Universiteit Twente

Vanavond, 19 september 2019, in Onder de Loep:

Enschede - Inbraak bij universiteit Twente

Drie onbekende mannen weten zich op woensdag 6 maart 2019 na sluitingstijd toegang te verschaffen tot één van de gebouwen van de Universiteit van Twente. Dit gebouw bevindt zich aan de Hallenweg in Enschede. De mannen lopen het gebouw door en nemen laptops weg. De drie mannen, die niet bekend zijn als zijnde studenten, staan op camerabeelden. Wie herkent deze personen? 2019101161



Zwolle – Man mishandeld tijdens uitgaan

In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 maart 2019, rond 03.00 uur, neemt een onbekende man een bezoeker van een uitgaansgelegenheid aan de Voorstraat in Zwolle in de houdgreep. Hierbij wordt de keel van de bezoeker zodanig dichtgeknepen, dat de bezoeker geen adem meer kan halen. Deze agressieve man, gekleed in een wit overhemd, is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent hem? 2019133000

Hellendoorn/ Rijssen - Kluizen ondernemers geplunderd

Zowel in Hellendoorn als in Rijssen krijgen ondernemers bezoek van een onbekende man die de kluis weet te plunderen. Op zaterdag 4 mei 2019 rond 15.00 uur slaat deze man toe bij een drogist aan de Keizerserf in Nijverdal (gemeente Hellendoorn). Bij een stoffenzaak aan de Grotestraat in Rijssen al eerder, namelijk op vrijdag 2 november 2018. De man is op beelden vastgelegd. Wie herkent hem? 2019195020

Deventer – Vrouw neemt joystick weg uit winkel

Op zaterdag 11 mei 2019 rond 15.45 uur gedraagt een vrouw zich verdacht in een elektronicazaak aan het Boreelplein in Deventer. Ze loopt met een product een aantal rondjes door de winkel en haalt dit product even later uit de verpakking. Ze dumpt de verpakking op een andere afdeling en verstopt het product, een joystick, onder haar kleding. Uiteindelijk rekent ze een ander product bij de kassa af maar blijkt de joystick niet af te rekenen en verlaat tóch de winkel. Wie is deze onbekende vrouw op de beelden? 2019226324

Veessen – Jongeman steelt bromfiets per boot

Op 22 juli 2019 verlaat een inwoner van Veessen (gemeente Heerde) rond 7.00 uur zijn woning aan de IJsseldijk. Tussen 07.00 en 07.30 uur wordt zijn bromfiets, rood en wit van kleur, type Citta Gilera, weggenomen uit de afgesloten schuur van zijn woning. Op camerabeelden is een jongeman te zien die met een motorbootje aanmeert, vervolgens deze bromfiets in zijn bootje laadt en wegvaart. Wie herkent deze jongeman? 2019277344

Haaksbergen – Meerdere auto’s in brand gestoken

Op donderdag 5 september 2019 tussen 23.00 en 24.00 uur zijn er meerdere autobranden geweest in het gebied tussen het centrum en de wijk Zienesch in Haaksbergen, onder andere aan de Werfheegde. Bent u getuige geweest van de brandstichtingen of heeft u meer informatie, laat het ons weten, via 0800 6070 of (anoniem) 0800 7000. 2019397074

Oldenzaal – Bejaarden betrappen inbrekers in hun woning

In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 september 2019 schrikken de bewoners van een huis aan de Ootmarsumsestraat in Oldenzaal rond 05.00 uur wakker. Er staat dan een onbekende man met een zaklamp in hun slaapkamer. Terwijl de bewoners in de slaapkamer moeten blijven, doorzoekt zijn handlanger hun woning. Vermoedelijk gaat het om 3 inbrekers.

De verdachten droegen op dat moment donkere kleding. De politie is op zoek naar getuigen.

Wie heeft iets gezien (in de omgeving) dat met deze inbraak te maken kan hebben?

We komen ook graag in contact met buurtbewoners die camerabeelden hebben van de omgeving.

Heeft u informatie, neem dan contact op met de politie via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. (2019407986)



