Man aangehouden voor diefstal auto

De man nam rond 19.00 uur de auto weg terwijl de eigenaar bezig was met laden en lossen. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man, nadat hij er met de auto vandoor was gegaan, op de Willemskade een bestelauto aanreed en vervolgens twee fietsers. Deze fietsers raakten licht gewond. De bestelauto raakte beschadigd. In beide gevallen reed de bestuurder door zonder zijn identiteit kenbaar te maken.

De politie startte een onderzoek naar de diefstal en er werd een Burgernetbericht verstuurd.

Rond 20.20 uur kreeg de politie in Utrecht de melding dat bij een tankstation aan de Amersfoortseweg in Huis ter Heide een beschadigde auto stond en dat de bestuurder was weggelopen. Korte tijd later werd een man lopend op de snelweg in de richting van Amersfoort aangetroffen. Het bleek te gaan om de bestuurder van de auto die bij het tankstation was achtergelaten, de 48-jarige man uit Zwolle.

De man is ingesloten voor nader verhoor en de auto is in beslag genomen.

2019417005 HP