Getuigen gezocht, plaatsing handgranaat

Op basis van informatie vermoedt de politie dat de handgranaat vannacht rond 01.45 uur geplaatst is door één persoon. Een beveiliger trof het explosief later aan en schakelde de politie in. Deze zette uit voorzorg de omgeving af. Een bomverkenner van politie constateerde dat het inderdaad om een handgranaat ging. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft de granaat veiliggesteld. Daarna hebben experts van de Forensische Opsporing op deze plek sporenonderzoek verricht. De omgeving werd na enkele uren weer vrij gegeven.

Signalement

Het betreft waarschijnlijk een man met een tenger tot normaal postuur, die de granaat plaatste. De man droeg een donkerkleurige jas met een capuchon over het hoofd, een donkere broek en donkere schoenen met witte, dikke zolen. Opvallend detail is dat hij lichtkleurige handschoenen droeg. De dader kwam te voet vanaf de Achterkerkstraat en na het plaatsen liep hij weg weer terug naar de Achterkerkstraat.

Verbanden

Op woensdag 11 september werd rond 03.40 uur bij de betreffende horecagelegenheid brand gesticht. Vorig jaar, 2018, werd het pand enkele malen beschoten. De recherche doet onderzoek naar al deze zaken en onderzoekt de mogelijke verbanden.

Uw tip!

Getuigen die de verdachte vannacht hebben zien lopen rond 01.45 uur wordt gevraagd om de politie. Ook mensen die meer informatie hebben over deze zaak of over de eerdere incidenten bij het pand, worden gevraagd om contact op te nemen met de recherche via tel. 0900-8844. Uw tip kunt u ook doorgeven via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem via tel. 0800-7000 of via M-online.