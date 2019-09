Overval op drogist; politie zoekt getuigen

Rond 17.15 uur kwamen twee personen geheel in het donker gekleed de winkel binnen. Ook hadden beide een helm op. Het tweetal liep direct naar het slachtoffer en één van hen sloeg de man met iets op het hoofd. De ander had een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. Het tweetal spoedde zich daarna naar de kassa en deed hier een greep uit. De overvallers gingen er daarna op een snor- of bromfiets over de Volendamstraat vandoor in de richting van Westzaan. De politie maakte nog een zoekslag maar de daders werden niet meer aangetroffen.

De politie onderzoekt deze overval en komt graag in contact met getuigen die iets gezien hebben of meer weten. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2019181608