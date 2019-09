Politie zoekt getuigen van straatroof

De man fietste vanaf het station naar huis toen hij drie mannen op het bedrijventerrein zag hangen. Het slachtoffer passeerde het drietal en één van hen schreeuwde dat hij moest stoppen. Hier gaf de Hoofddorper geen gehoor aan en fietste door, maar er werd tegen zijn fiets geschopt waardoor hij ten val kwam. Eén van de mannen bedreigde het slachtoffer daarna met een steekvoorwerp en de andere twee grepen in zijn zakken. Het trio maakte een telefoon en portemonnee buit en rende weg in de richting van het bospad. Alle verdachten zijn tussen de 20 en 25 jaar oud, rond de 1,75 à 1,80 meter lang, hebben een licht getint huidskleur en droegen allen een zwarte jas met capuchon die zij op hadden. Opvallend was dat het drietal Engels sprak tegen het slachtoffer.

De politie doet onderzoek naar deze straatroof en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of andere informatie die van belang kan zijn? Neem dan contact met de politie via 0900-8844.

2019181767