Automobilist met vuurwapen aangehouden

De automobilist vertoonde rond 23.40 uur op de Pieter Callandlaan afwijkend rijgedrag en kreeg een stopteken. De man kon zich niet legitimeren. Hij trachtte zich vervolgens tijdens de identiteitsfouillering te onttrekken aan zijn staandehouding door weg te rennen. Tijdens de aanhouding en het boeien bleek dat de verdachte in zijn broeksband een vuurwapen had zitten.



Naast het illegale bezit van het vuurwapen is hij ook bekeurd voor het niet dragen van de autogordel en rijden zonder rijbewijs. De man is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem voor 14 dagen in bewaring heeft gesteld.