Wederom aanhouding in onderzoek naar bedreiging taxihandhavers

Op 10 september hield het onderzoeksteam al een 20-jarige Amsterdammer aan en vandaag werd een tweede verdachte, ook een 20-jarige Amsterdammer, aangehouden. Beiden worden ervan verdacht handhavers te hebben bedreigd. Het onderzoek naar de bedreigingen is in volle gang en het onderzoeksteam sluit ook andere aanhoudingen niet uit.

De politie neemt de bedreigingen aan het adres van de handhavers zeer serieus en spreekt graag met mensen die meer informatie hebben. Heeft u informatie over deze bedreigingen en dit nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact met op via 0900-8844 of geef online uw informatie door via het tipformulier.