Drie jongeren aangehouden na overlast

Een groep jongeren was ’s avonds al na overlast gecontroleerd en weggestuurd uit de omgeving van de Vuursteen/Engelse Tuin. De jongeren kregen een bevel uitgereikt waarin stond dat ze daar niet meer mochten komen. Drie jongeren keerden korte tijd later toch terug en werden aangehouden voor overtreding van het bevel.



De politie krijgt sinds afgelopen maanden meldingen van jeugdoverlast in het gebied Engelse Tuin, Bitterzoetpad en in het winkelcentrum Ypenburg. De overlast bestaat onder meer uit met snorfietsen en scooters rijden in het voetgangersgebied, vuurwerk afsteken, geluidsoverlast en afval achterlaten. Meerdere personen zijn afgelopen weken bekeurd voor diverse van deze overtredingen. De politie controleert regelmatig in het overlastgebied en heeft de groep jongeren in kaart gebracht. De jongeren die tijdens surveillances worden aangetroffen en overlast veroorzaken, worden weggestuurd. Bij overtredingen en/of strafbare feiten worden de personen bekeurd dan wel aangehouden. De politie blijft surveilleren om de overlast terug te dringen.