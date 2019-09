Verdachte (14) aangehouden voor mishandeling Willem de Zwijgerlaan

Maandag 16 september kwam de Hagenaar te overlijden in het ziekenhuis, nadat de hulpdiensten waren gebeld dat hij onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag op de Willem de Zwijgerlaan slachtoffer was geworden van een mishandeling.



Onderzoeksbelang

In verband met het overlijden van de man en een mogelijk verband met de eerdere mishandeling is een Team Grootschalige Opsporing opgestart dat onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek doet naar de zaak. Inmiddels is bij het NFI sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer. Omwille van het onderzoek, de verklaringen van getuigen en het verhoor van de verdachte(n), is het op dit moment niet mogelijk om meer informatie te geven over het onderzoek, de mogelijke toedracht en de doodsoorzaak van het slachtoffer.



Heeft u informatie of beelden?

In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met getuigen van de mishandeling, mensen die wellicht eerder op de middag een groepje jongeren rond heeft zien hangen op de Willem de Zwijgerlaan en iedereen die op een andere manier informatie of beeldmateriaal heeft die voor het onderzoek van belang kan zijn. Het rechercheteam is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.