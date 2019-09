Man bedreigt buurtbewoners en agenten met hamer

Agenten zijn ter plaatse gegaan en troffen inderdaad deze man aan. Ook de agenten bedreigde hij met de hamer. De man werd onder controle gebracht met pepperspray en kon toen worden aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex.

Bij een woning in de straat bleek de man een ruit te hebben vernield en een spiegel te hebben kapotgeslagen. Ook zouden bewoners zijn bedreigd. Van deze vernieling en bedreiging wordt aangifte gedaan. Ook de agenten die bedreigd zijn hebben aangifte gedaan. Bij zijn insluiting gaf de man aan dat hij harddrugs in zijn woning had liggen. De politie is vervolgens weer naar de woning gegaan, heeft de harddrugs (ongeveer 75 gram speed) opgezocht en in beslag genomen. De man zal vandaag gehoord worden.