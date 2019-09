Onbekende man vernielt ruit

De eigenaar van de woning sprak de onbekende man aan en vroeg wat hij aan het doen was. De onbekende man is weggelopen terwijl hij in een onbekende taal terug sprak tegen de eigenaar van de woning. Die belde de politie. De man, naar later bleek een 52-jarige Pool, is aangehouden door agenten. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij in verzekering is gesteld. De Poolse man wordt donderdag gehoord.

In de tussentijd vond de eigenaar van de woning een hoop goederen in de tuin die niet van hem waren. Het ging om tassen en zakken waarin van alles zat. Ook documenten waarop de naam stond van de Poolse man die was aangehouden. Ook stonden er twee fietsen bij. Een van die fietsen bleek afkomstig van diefstal. De herkomst van de rest van de goederen wordt onderzocht door de politie. Ze zijn allemaal in beslag genomen.

De aangehouden Pool was dusdanig onder invloed van alcohol dat hij niet in staat was om een verklaring af te leggen.