Van de 200 maar 1 gestolen

Op woensdag 18 september 2019 hebben de wijkagent, negen politieagenten, samen met personeel van het COA en twee facilitaire medewerkers een fietsencontrole gehouden op het terrein van het AZC aan de Kievitsblekweg. De wijkagent van het AZC: “De bewoners van het AZC komen vaak negatief in het nieuws. Ik heb de afgelopen tijd geluiden gehoord dat er veel gestolen fietsen door de bewoners gebruikt zouden worden. Om die reden hebben we de controle gehouden met die ene gestolen E-bike als resultaat. Ik denk dat er veel onbegrip heerst over de bewoners en wat hun bezighoudt. Op zaterdag 28 september 2019 is er een open dag op het AZC. Ik nodig iedereen, en vooral de mensen die mogelijk een verkeerd beeld hebben van het AZC, van harte uit om tussen 13 uur en 16 uur langs te komen. De deuren staan wijd open, informatiestands, rondleidingen en het gewone gesprek met een bewoner staan op het programma. Er is genoeg te praten, te proeven en te zien. Ik zal er zelf ook een paar uur bij aanwezig zijn.”