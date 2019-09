Verdachte steekincident gewond bij aanhouding

De hulpverleners zijn de woning uit gegaan, 112 is gebeld, en de twee hebben buiten gewacht op een ambulance. Een van de twee mannen is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook de politie kwam ter plekke. Agenten zijn de woning binnen gegaan. Op dat moment was de verdachte nog binnen in het huis. Kennelijk is er binnen een situatie ontstaan waarbij één van de agenten zich genoodzaakt zag om zijn vuurwapen te gebruiken en de verdachte neer te schieten teneinde hem te kunnen aanhouden. De aangehouden verdachte is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep een schotwond op.