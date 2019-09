roterende kentekenplaten bij criminaliteitscontrole

Tijdens de controle van een huurauto trof de politie een verborgen ruimte aan met daarin een zogenaamde 'sweeper'. Dat is een professioneel apparaat waarmee afluisterapparatuur en zendapparatuur kan worden opgespoord. De 26-jarige man uit Albanië zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaarde dat hij niet op de hoogte was van de verborgen ruimte met de 'sweeper'. Hij deed vrijwillig afstand van het apparaat. De auto is in beslag genomen.