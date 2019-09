Getuigen gezocht van winkeloverval Apeldoornselaan

Rond 19.35 uur kwamen twee donkergeklede mannen de winkel aan de Apeldoornselaan binnen. Onder bedreiging van een steekwapen eisten zij geld van de man die achter de toonbank stond. Toen de man dit weigerde, maakten de verdachten zich uit de voeten. Zij renden via de Lunterenstraat de De La Reyweg in en sloegen vervolgens linksaf de Loosduinsekade in. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De politie onderzoekt de overval.







Voor een grote weergave klik op de afbeelding

Signalement verdachten

Beide mannen waren zwartgekleed en droegen een zwarte bivakmuts. Eén van de twee mannen heeft over de lengte van zijn mouw twee dunne lijnen lopen.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche zoekt getuigen. Heeft u de overval gezien? Of zag u de verdachten vluchten? Of beschikt u over camerabeelden of andere informatie die voor de politie van belang kan zijn? Neemt u dan contact met ons op via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met 0800-7000.