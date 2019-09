Twee verdachten oplichting aangehouden

Begin januari meldde het eerste slachtoffer van deze oplichting zich bij de politie. Tussen januari en augustus van dit jaar zouden in totaal ruim dertig personen uit verschillende delen van het land zijn opgelicht door de twee verdachten. Via Marktplaats maakten de verdachten een afspraak om een mobiele telefoon te kopen van de aanbieder. Bij de daadwerkelijke overdracht lieten zij de aanbieders doen geloven dat er betaald was door een nep bankierenapplicatie te gebruiken.



Uitgebreid onderzoek leidde dinsdag 27 augustus en zondag 1 september tot de aanhouding van de twee verdachte mannen. Zij zitten op dit moment vast.



Oplichting

Oplichting is een vorm van bedrog waarbij de dader een ander op listige wijze ontdoet van geld of waardevolle goederen. Oplichting kent allerlei vormen: iemand kan u op straat, of aan de deur aanspreken en verleiden tot een aankoop, of iemand probeert uw geld op slinkse wijze afhandig te maken. Internet heeft het risico voor oplichting vergroot. Bent u slachtoffer geworden van oplichting? Doe altijd aangifte! Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Meer over (internet)oplichting: https://www.politie.nl/themas/oplichting.html.