Aanhouding in verband met handel in grote partij verdovende middelen

De politie kwam de man op het spoor via contacten die hij heeft in de Rotterdamse haven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer, via de Rotterdamse haven, van een grote hoeveelheid verdovende middelen begin juni. Mogelijk is dat dezelfde partij waar de sinds 14 juni vermiste Mohamed Anaya een rol in heeft gespeeld. Het onderzoek naar de zaak loopt. In de woning van de 27-jarige man heeft de politie een aanzienlijk geldbedrag gevonden. De man die door de politie is aangehouden zit vast en wordt door de officier van justitie voorgeleid bij de rechter-commissaris.



Vermissing Mohamed Anaya

Sinds vrijdagmiddag 14 juni ontbreekt nog steeds ieder spoor van de 26-jarige Mohamed Anaya, uit Rotterdam IJsselmonde. De familie van Mohamed maakt zich ernstige zorgen.

€10.000 voor de tip die leidt naar Mohamed Anaya

Het politieteam is nog steeds bezig met het onderzoek naar de vermissing van Mohamed. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft een beloning uitgeloofd van € 10.000,- voor de gouden tip die leidt naar hem.