Gestolen mobieltje terug gevonden dankzij zoek iPhone

Het slachtoffer verklaarde dat haar man zondagmiddag hun auto geparkeerd had op de Huijbergsebaan omdat er motorische problemen waren. Ze had wat spullen uit het voertuig gehaald en in een krat geplaatst. Terwijl zij aan het wachten waren, parkeerde achter hen nog een auto. De bestuurder daarvan ging in de berm staan plassen waarop zij zich omdraaiden om hem zijn privacy te geven. Nadat deze man weer in zijn auto gestapt was en wegreed, ontdekte ze dat een tas met haar iPhone uit het krat was gestolen. Via de App zoek mijn iPhone kwamen ze uit bij een garagebox in de wijk Gageldonk. De politie kwam daar ook ter plaatse. De agenten zagen voor de garagebox een man staan. Deze man ontkende iets van de gestolen tas of de mobiele telefoon te weten. Hierop liet de zoon van het echtpaar het alarm van de telefoon afgaan. De mobiele telefoon bleek in een afgesloten kast te liggen in die garagebox. De 49-jarige man werd als verdachte aangehouden. Hij verklaarde de telefoon te hebben gevonden op de plek waar hij geürineerd had. De tas werd niet aangetroffen.