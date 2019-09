GHB gebruiker aangehouden voor rijden onder invloed

De politie kreeg omstreeks 22.05 uur een melding dat ter hoogte van Bergen op Zoom een personenauto slingerend over de weg zou rijden. De auto zou thuishoren in Halsteren. Agenten die op de A4 reden zagen de bedoelde auto rijden op de afrit Halsteren / Lepelstraat. Ze gaven middels hun transparant aan de bestuurster op het Vagevuur een stopteken waaraan niet werd voldaan. Hierna haalden de dienders haar in waarna op de Erasmusweg de auto geblokt werd en de bestuurster tot stilstand kwam. De bestuurster bleek een 26-jarige vrouw te zijn die in 2017 betrokken was bij een aanrijding terwijl zij onder invloed van drugs en of medicijnen was. Ze stapte uit en maakte ongecontroleerde bewegingen. Ook viel ze telkens in slaap. In de auto werd een flesje met GHB aangetroffen. Hierop is ze aangehouden. Een arts heeft aan het bureau bloed afgenomen om vast te stellen of en in welke mate zij onder invloed was. Ze gaf aan het bureau toe dat ze sinds kort weer GHB gebruikt en om de twee uur dat inneemt.