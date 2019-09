Honderden smartphonegebruikers bekeurd bij ‘touringcarcontrole’

Het is ook niet alleen een van de grootste ergernissen in het verkeer, maar het is ook nog gewoon heel gevaarlijk. Daarom controleerden we ook afgelopen week extra op afleiding tijdens het rijden. En dat deden we opnieuw op een effectief gebleken manier; vanuit een touringcar. In een touringcar zit je hoog en daardoor kunnen we in auto’s kijken en bovendien ook vrachtwagenchauffeurs controleren. De bus werd gevolgd door collega’s in onopvallende auto’s. Als we een (vrachtwagen)chauffeur met zijn smartphone achter het stuur zagen, gaven we dit door en die persoon werd dan door de collega’s staande gehouden en bekeurd.