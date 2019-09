Benjamin biedt excuses aan na 112-plaagtelefoontje; misbruik is strafbaar

Samen met zijn ouders bracht Benjamin in augustus een bezoek aan de meldkamer in ‘s-Hertogenbosch, het Operationeel Centrum zoals de politie dat noemt. Hij vertelde dat hij op school voor de gein 112 gebeld had en weer had opgehangen zonder verder iets te zeggen. Het duurde niet lang voordat de politie de school terugbelde om te achterhalen wie verantwoordelijk was voor het plaagtelefoontje. Benjamin viel door de mand en werd op school aangesproken hierop. Ook zijn ouders werden op de hoogte gebracht. Hij maakte een brief voor de politie waarin hij zijn excuses aanbood.

Misbruik 112 = levensgevaarlijk

Op de meldkamer kreeg Benjamin een rondleiding. Politiecentralist Jacko laat zien wat er gebeurt als een 112-melding binnenkomt en wat het betekent als je de lijn door misbruik bezet houdt: “Als je voor de grap 112 belt kan dat levensgevaarlijke situaties veroorzaken. Je houdt de lijn dan bezet voor mensen die echt in nood zijn en hulp nodig hebben.” Benjamin begrijpt na het bezoek nog beter dat het niet goed is wat hij gedaan heeft. Hij was erg onder de indruk en gaf aan: “Het is niet handig wat ik gedaan heb en dat zal ik ook tegen mijn vriendjes zeggen.”



Misbruik is strafbaar

Als iemand voor niks of voor de grap naar 112 belt, kunnen echte slachtoffers niet geholpen worden. De 112-lijn is dan bezet, terwijl dat eigenlijk niet nodig was. Bij misbruik van 112 hebben we alle gegevens van het telefoongesprek en kunnen we er gemakkelijk achter komen wie de beller was. Volwassenen kunnen een boete of zelfs een gevangenisstraf krijgen als zij een neptelefoontje hebben gepleegd naar 112. Jonge plaagbellers krijgen eerst een waarschuwing. Als ze daarna weer misbruik maken van 112, wordt een waarschuwingsbrief naar de ouders, verzorgers of de school gestuurd. Het kan ook gebeuren dat de plaagbeller naar Halt gestuurd wordt.



Voorkom per ongeluk bellen

Bij 112 komen jaarlijks 2,7 miljoen meldingen binnen. Hiervan is 38% misbruik of onjuist gebruik. Help dit te voorkomen. Er zijn een aantal situaties waarin je per ongeluk contact kunt maken met 112. Wees er bijvoorbeeld alert op dat je de beltoets niet indrukt als ‘noodoproep’ op uw scherm verschijnt. Voorkom ook dat de beltoets wordt ingedrukt in je broekzak of tas. Op de website van de Rijksoverheid vind je een aantal tips om dit te voorkomen.