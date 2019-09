Fietsdief klemgereden en mishandeld

Bij de bedoelde auto troffen wij de eerder gestolen fiets aan en werden wij aangesproken door de vriend van de eigenaresse, de later aangehouden man uit Eindhoven. Hij vertelde ons dat hij in gevecht was gekomen met de fietsdief toen hij die wilde aanhouden, maar dat de dief was ontkomen. De fietsdief zou mogelijk in het bezit zijn geweest van een mes en een woning aan de Reaumurstraat zijn ingevlucht. Agenten troffen op verschillende plaatsen een flink aantal bloedssporen aan die inderdaad duidden op een vechtpartij. Enkele bloedsporen leidden naar de betreffende woning. Daar zat de vermoedelijke dief binnen, waarop hij werd aangehouden. Hij bloedde hevig en had zware verwondingen aan zijn gezicht.