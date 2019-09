Derde aanhouding in onderzoek naar brute woningoverval

Roermond - Op 9 augustus werd een gewelddadige en gewapende overval gepleegd op een woning in Swalmen. Op maandag 2 september is door de politie een 17-jarige Roermondenaar, op zijn woonadres in Roermond, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Het is de derde aanhouding in deze zaak.