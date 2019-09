Bestuurder op IJsseldijk rijdt door na aanrijding

De dader kwam op hoge snelheid uit de richting van Capelle aan den IJssel en reed richting Rotterdam. Op de IJsseldijk botste hij op de fietser die hem tegemoet kwam. Het 36-jarige slachtoffer uit Krimpen aan den IJssel is met meerdere botbreuken naar het ziekenhuis gebracht. Hem wacht een langdurig herstel. Bij de aanrijding raakte de auto beschadigd, vermoedelijk aan de linker voorkant en zijkant.

We spraken al met een getuige, maar hopen dat er meer mensen zijn die iets is opgevallen of die weten waar de beschadigde auto, mogelijk dus een lichtgrijze Renault, nu staat. Alle informatie is welkom. U kunt bellen met 0900-8844, anoniem via 0800-7000, of vul onderstaand tipformulier in.