Integrale controle bij een bedrijf in tuin- en kweekbenodigdheden

Zwolle - Op woensdagochtend 19 september heeft de politie, van het basisteam Zwolle en het Milieuteam, in samenwerking met de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) een controle uitgevoerd bij een bedrijf aan de Popovstraat in het bedrijvenpark de Marslanden. De controle werd uitgevoerd in het kader van aanpak van ondermijning en was ook gericht op de handel in niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen zijn ook aangetroffen en hier is door de NVWA bestuursrechtelijk tegen opgetreden.