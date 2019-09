Getuigen gezocht van containerbrand

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 september bleek rond 03.50 uur een grote container in brand te staan, die vlak bij een woning stond. De brandweer heeft de brand geblust en de bewoners konden pas weer hun woning in nadat de brandweer metingen had verricht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is nog op zoek naar mensen die mogelijk in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 september iets verdacht hebben gezien in de Zijlstraat of omgeving, dat met deze containerbrand te maken kan hebben.

Heeft u iets verdachts of opvallends gezien die nacht en heeft u dit nog niet met de politie gedeeld? Doet u dit alstublieft alsnog. Dat kan via tel.nr. 0900-8844 of via een contactformulier.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019180410