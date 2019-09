Drie verdachten aangehouden na vondst harddrugs in woning

De politie kreeg deze week de tip en heeft donderdagmiddag in de woning een doorzoeking verricht. In een vriezer werd bijna vier kilo amfetamine aangetroffen. De drugs werd in beslaggenomen, evenals andere goederen die drugsgerelateerd zijn. De man van 22 en de vrouw van 21 jaar die in de woning aanwezig waren werden hierop aangehouden. De 46-jarige man werd 's avonds aangehouden. De verdachten zijn in verzekering gesteld voor verder verhoor.