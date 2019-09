Verdachte aangehouden voor handel verdovende middelen

Het Flexteam deed de afgelopen periode uitgebreid onderzoek naar de handel in verdovende middelen. De man wordt verdacht van het handelen in verdovende middelen vanuit zijn woning. Na de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Hierbij is een grote hoeveelheid soft- en harddrugs aangetroffen. De verdachte zit op dit moment vast en wordt vrijdag 20 september voorgeleid aan de rechter-commissaris.