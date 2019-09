Drughandelaar op parkeerplaats aangehouden

Agenten controleerde de man rond 22.30 uur op een parkeerplaats aan de Pagnevaartweg. De agenten roken een henneplucht in de auto en controleerden het voertuig. In de auto lag een hoeveelheid gripzakjes met hennep. De man had een hoeveelheid geld bij zich. De agenten vermoedden dat de man drugs dealde op de parkeerplaats. Hij is aangehouden en ingesloten. Hij wordt vandaag verhoord.