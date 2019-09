Politie en gemeente extra alert op straatraces in Hoek

De driehoek heeft vervolgens een aantal maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. Zo is de organisator aangezegd om te stoppen met deze straatraces en is hij gewaarschuwd dat de volgende keer hem een gebiedsverbod en een dwangsom wordt opgelegd. Verder is in de omgeving van de Savoyaardsweg een samenscholingsverbod ingesteld. Deelnemers én bezoekers riskeren zo een boete van 160 euro. De gemeente heeft borden geplaatst. Ook is bekend dat in België wordt geracet. De lokale Belgische politie is hiervan in kennis gesteld. De komende tijd is de politie in Zeeuws-Vlaanderen extra alert op straatraces in de regio.



Bron: Politie Zeeland-West-Brabant en gemeente Terneuzen

Woordvoering: Gemeente Terneuzen