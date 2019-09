Politie vat twee stropers in de kraag

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van iemand die in het veld aan de Niessenweg twee personen met geweren zag lopen. Daarop zijn agenten er naar toe gereden en hebben hun wapen moeten trekken vanwege het feit dat het tweetal met een geweer rondliep. Het tweetal is daarop aangehouden voor stroperij en voor de wet wapens en munitie. Twee luchtdrukpistolen van een behoorlijk kaliber en een doorgeladen kruisboog zijn hierbij in beslag genomen.

De politie is alert op dit soort meldingen. Hoort of ziet u een verdachte situatie, meld het. Dat kan via 112 bij spoed of via 0900-8844.