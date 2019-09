Verboden wapens en drugs in auto

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen de auto met de twee personen rijden en wilden een routinecontrole uitvoeren. Op dat moment zat de vrouw achter het stuur. Door verkeersdrukte verloren de agenten de auto kort uit het oog en zagen de auto op de Pegasuslaan rijden. Daar kreeg de bestuurder een stopteken en bleek opeens de man uit Landgraaf de bestuurder te zijn. Uit de auto kwam een sterke henneplucht en daarop is de auto doorzocht. In de auto is een hoeveelheid hennep, cocaïne en hasj gevonden. Daarnaast troffen ze een ploertendoder, vier stroomstootwapens in de vorm van een zaklamp, twee klapmessen, een gasalarmpistool en meerdere horloges aan. De drugs, wapens en horloges zijn in beslag genomen. De twee zitten vast voor verhoor.