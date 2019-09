Getuigen gezocht steekpartij aan de Regenboog

’s Avonds rond 23.00 uur kwam de melding binnen dat er bij een horecagelegenheid in Amersfoort een man was binnen gekomen met een behoorlijke steekwond. Het slachtoffer vertelde dat hij was neergestoken bij de nabij gelegen skatebaan aan de Regenboog. Omdat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden, kon de verdachte, een 18-jarige man uit Amersfoort, vrij snel worden aangehouden.

Kun je ons helpen?

De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij of naar mensen die iets weten van de achtergrond van dit incident. Was jij gisteren in de buurt van de skatebaan bij de Regenboog? Ken je de betrokken en weet je iets over de aanleiding van deze steekpartij? Dan kun jij belangrijke informatie hebben die ons helpt bij het onderzoek. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier hier op de website.