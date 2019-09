Politie moet schade schietpartij Alphen vergoeden

De korpschef benadrukt dat hij met de cassatie altijd oog is blijven houden voor het leed dat Van der V. heeft aangericht en de wens om de geleden schade te verhalen. Eerder erkende de politie al dat de vergunning mogelijk niet was verleend als alle informatie destijds was meegewogen. Toch vroeg de politie de Hoge Raad zich over de uitspraak te buigen, onder meer vanwege de mogelijke verstrekkende gevolgen van de uitspraak. "Het laat zien dat de politie en mogelijk ook andere overheden stil moeten staan bij mogelijke gevolgen van het verlenen van vergunningen. We moeten de uitspraak nog bestuderen, maar het gevolg zou kunnen zijn dat de politie in de toekomst anders omgaat met aanvragen en verleningen van wapenvergunningen", legt Akerboom uit.