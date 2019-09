Vrouw aangehouden na steekincident in woning

Vermoedelijk ligt de oorzaak van de steekpartij in de relationele sfeer. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben op de vroege ochtend van zaterdag 21 september rondom de woning aan de Gedempte Sloot in Den Haag. Heeft u meer informatie over dit steekincident, neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem, dat kan via M. 0800-7000.