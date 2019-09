Groep met bivakmutsen en vuurwapens blijkt ‘clipshoot’

Het is vrijdag kwart voor tien ’s avonds als de jongeren met bivakmutsen en vuurwapens om een auto staan. Diverse getuigen zien dit en bellen ongerust de alarmlijn. Agenten zijn meteen in opperste staat van paraatheid. Het benaderen van vuurwapengevaarlijke verdachten brengt de nodige procedures met zich mee. Ze spoeden zich naar het Prinsenplein waar ze inderdaad de groep zien staan.



Die groep slaat bij het zien van de politie direct op de vlucht. Agenten zetten de achtervolging in. Eén van de jongeren rent de Perentuin in. Onderweg gooit hij iets in de bosjes. Dat blijkt een kapmes van bijna een halve meter te zijn. Uiteindelijk dwingen agenten hem met een waarschuwingsschot om zich over te geven. De 17-jarige jongen uit Barendrecht kan worden aangehouden.



Op de Kruidentuin controleren agenten een groepje jongens van 15 en 16 jaar. Zij hebben maskers en biavkmutsen bij zich en één van de jongens heeft nog zo’n groot kapmes bij zich. Zij verklaren te figureren in een clip die die avond op Keizerwaard en het Prinsenplein werd opgenomen voor een rapper. In de omgeving wordt ook een viertal aangehouden die een vuurwapen bij zich hebben. Het is nog onbekend of deze mannen ook bij de 'clipshoot' hoorden.



Alle minderjarige verdachten zijn thuis gebracht door de politie die hun ouders heeft ingelicht over het gebeuren. Zij zullen later nog op het politiebureau een verklaring moeten komen afleggen en dan zal er gekeken worden naar een passend vervolg. Het viertal heeft de nacht op het politiebureau doorgebracht.



Politie moet op vuurwapenmeldingen acteren en benadert vuurwapengevaarlijke verdachten volgens vaste procedures. Dat betekent getrokken wapens en indien bevelen niet worden opgevolgd kan dit leiden tot het lossen van schoten. Daarom bestaan voor het filmen op de openbare weg met bijzondere 'props' als wapens bijzondere regels. Het onaangekondigd maken van dit soort opnames kan tot, voor alle partijen, zeer ongunstige situaties leiden.