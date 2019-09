Mishandelde vrouw gaat achter dader aan

Het doen van aangifte kan voor sommige mensen een grotere drempel zijn dan voor anderen. Mensen die het vanwege hun seksuele geaardheid lastiger vinden om het algemene politienummer te bellen, kunnen ook terecht bij een speciaal medlpunt: Roze in Blauw. Politiemensen van Roze in Blauw bieden een luisterend oor, verwijzen door, bemiddelen en ondersteunen hen die melding of aangifte willen doen van LHBT-gerelateerde incidenten. Ook mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving bedreigd of lastiggevallen wordt vanwege het feit dat zij lesbisch, homo, biseksueel of transgender zijn, kunnen contact opnemen met RiB NL. We staan klaar met raad en daad. Direct bellen met Roze in Blauw kan ook: 088-1691234. Het centrale landelijke mailadres van RiB NL is: rozeinblauw@politie.nl. Wij sturen jouw e-mail door naar de juiste eenheid.