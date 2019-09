Schoten gelost Papendrechtsestraat; geen gewonden

Het is bijna kwart over twaalf ’s nachts als de getuige meerdere knallen hoort. Een scooter en één of twee auto’s rijden direct daarna weg. De scooter wordt vlakbij terug gevonden. Hij is waarschijnlijk tegen een geparkeerde auto tot stilstand gekomen. Het bleek een gestolen exemplaar met valse kentekenplaten.



Door het kenteken in ANPR, een automatisch herkenningssysteem voor kentekens, te zetten, kan de auto in Delft worden terug gevonden. Op de Papendrechtsestraat zijn meerdere hulzen gevonden en voor sporen veilig gesteld. Onderzoek naar de toedracht en daders is in volle gang. Daarvoor komt de politie graag in contact met getuigen of mensen die meer weten. Melden mag ook anoniem via 0800-7000 of vertrouwelijk via TCI, 079-3458 999.



TCI, Team Criminele Inlichtingen, is een afdeling die haar bronnen mag afschermen. Namen van tipgevers komen niet in de registraties, niet bij de advocaten of rechtbank, zelfs niet bij de rechercheurs die het onderzoek draaien. De informatie wordt geanonimiseerd door gegeven. Tipgevers van TCI kunnen een beloning ontvangen voor hun informatie.