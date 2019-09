Getuigenoproep na vondst vaten drugsafval

Het milieuteam van de politie doet verder onderzoek naar de afvaldumping en roept mensen die iets verdachts hebben gezien om zich te melden. Ook zijn wij op zoek naar passanten die op vrijdag 20 september 2019 tussen 07.15 uur en 15.15 uur langs de locatie zijn gekomen en ons kunnen vertellen of ze toen het afval / vaten wel, dan wel niet hebben gezien. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.