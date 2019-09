Hondsbrutale straatrover steelt scooter en portemonnee

Om 23.45 uur reed het slachtoffer over de Overakkerstraat in Breda naar huis. Plots stapte er voor hem een man de weg op die hem de doorgang blokkeerde. Deze man had een hond, waarschijnlijk een Bull Dog, aangelijnd bij zich. Zonder verdere aanleiding stompte deze man het slachtoffer direct in het gezicht, waardoor die van zijn scooter viel. Het werd de Bredanaar vervolgens al snel duidelijk dat de man zijn scooter wilde stelen. Daarom haalde hij de contactsleutel uit het slot en begon hij opzichtig en luid de politie te bellen. Dat deerde de verdachte kennelijk niets en ook toen er een getuige aan kwam fietsen ging de verdachte gewoon door met zijn diefstal. Hij opende de buddyseat van de scooter en haalde daar de portemonnee van het slachtoffer uit. Ook begon hij aan de bedrading te van de scooter morrelen, waardoor hij deze wist te starten. Daarna maakte hij zich samen met zijn hond uit de voeten. De toegesnelde politie, die een halve minuut later arriveerde kon de man helaas niet meer achterhalen.

Wie kent deze straatrover

De dader wordt omschreven als een blanke man van ongeveer 1.85 meter lang. Hij had een breed / stevig postuur en droeg een donkere jas, kort model, met een witte streep over de mouw. Zijn leeftijd wordt op 35 a 45 jaar geschat. De man had een Lichtbruin met witte hond bij zich, vermoedelijk een Bull Dog. De lijn waar de hond aan zat was wit en van het soort dat automatisch in en uit schuift. Hebt u een vermoede wie deze man is, meld dat dan via 0900-8844.