Man rijdt op gestolen scooter

Agenten zagen de man rond 17.30 uur op de Kastanjelaan rijden op een scooter zonder kentekenplaat. Ze volgden de scooterrijder om hem te kunnen controleren. Op de Abeelstraat had de man de scooter achtergelaten en was te voet verder gegaan. In de omgeving troffen de agenten de Bergenaar aan. De scooter stond geregistreerd als gestolen. De man is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.