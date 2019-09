Twee personen aangehouden voor bezit harddrugs

Ziet u een situatie waarvan u denkt, dit voelt niet goed. Bel ons via 112 of 0900-8844. Het kan zijn dat u iets wilt melden over een ernstig misdrijf zonder dat uw naam bekend wordt, bijvoorbeeld omdat u de dader kent. U kunt melden zonder uw naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis). U kunt ook iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen om uw omgeving veiliger te maken. Of neem contact op met TCI (Team Criminele Inlichtingen) via 0900-8844