Man (82) ernstig gewond na mishandeling

Het slachtoffer kan zich niet alles goed herinneren. Twee mannen zouden het slachtoffer mishandeld hebben. Mogelijk had een van de daders een ontbloot bovenlijf. Het slachtoffer is flink mishandeld. De man heeft hierdoor ernstig letsel opgelopen en moest naar het ziekenhuis.



Waarom en wat er zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk geworden. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2019181795