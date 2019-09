Twee jonge verdachten van gewapende overval tankstation aangehouden

Omstreeks 20.30 uur kwam de melding binnen dat er een overval was geweest op tankstation Esso aan de Vreeswijkstraat. Bij de overval is een medewerker bedreigd met een mes en een vuurwapen. De twee verdachten zijn er vervolgens met een geldbedrag vandoor gegaan. Agenten hebben direct na de melding de omgeving afgezet en gezocht naar de twee verdachten, maar die werden niet meer aangetroffen.



Een melding van een vechtpartij op de Lange Beestenmarkt een klein uur later leidde naar deze minderjarige verdachten. De verdachten werden voor deze vechtpartij aangehouden waarna ze al snel in verband konden worden gebracht met de gepleegde overval. De verdachten zitten nog vast voor verder verhoor.