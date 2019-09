Man aangehouden na onnodig 112 bellen

Voor niets of voor de grap naar 112 bellen, kan ervoor zorgen dat er onnodig slachtoffers vallen. Iemand met een echte noodmelding krijgt daardoor misschien geen verbinding met de alarmcentrale. Misbruik van 112 is dan ook strafbaar. Bij een onjuiste melding spoort de politie de beller op. Alle gegevens van (mobiele) telefoons zijn op te vragen. En alle gesprekken die via 112 binnenkomen, worden opgenomen. Bij misbruik van 112 kunnen volwassenen een boete of een gevangenisstraf krijgen. Maken kinderen misbruik van 112? Dan licht de politie de ouders in. Belt een kind vaker naar 112? Dan moet het naar Halt. De politie kan de kinderrechter vragen om een zwaardere straf.