Telefoondief gepakt

De benadeelde zat omstreeks 22.00 uur buiten aan een tafeltje te eten bij een eetgelegenheid aan de Molendijk. Zijn mobiele telefoon lag op het tafel. Een man pakte ineens de telefoon van de tafel weg en gooide die naar een andere man. De mannen gingen er te voet vandoor. Een van de mannen is later in een tuin aan de Hoenderweg aangehouden. Hij wordt vandaag verhoord. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.