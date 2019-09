Politie stelt onderzoek in naar steekincident

Rond 16.15 uur kwam er een melding binnen dat er een ruzie was ontstaan tussen twee personen waarbij de ene persoon de andere had gestoken. Dit gebeurde op de Columbusstraat. Het slachtoffer, waarvan de personalia op dit moment niet bekend zijn, is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Het lijkt erop dat de verwondingen meevallen. Het blijkt dat slachtoffer en verdachte elkaar kennen. Er is nog niemand aangehouden maar dat wordt niet uitgesloten.