Overval en oplichting via internet in Opsporing Verzocht

Op 18 maart j.l rond 18.30 uur reed een 56-jarige man uit Groningen op de Oostelijke Ringweg (komende uit de richting van Hoogezand) en kreeg van een auto, die achter hem reed, lichtsignalen. Er zaten vier blanke mannen in. De 56-jarige dacht dat er wat aan de hand was en parkeerde zijn auto op de Bedumerweg. Ineens werd het portier van zijn auto geopend en werd hij geslagen. Toen hij uit de auto stapte stonden er drie mannen van wie hij vervolgens klappen kreeg. Eén van deze mannen liep naar de auto van de Groninger en haalde hier de autosleutels en de portemonnee uit. De sleutels van de auto werden weggegooid. Een van de mannen is ongeveer 1.90 mtr en de andere twee waren rond 1.70 tot 1.75 meter.

Met pinpas die in de portemonnee zat is vervolgens geprobeerd op 19 maart 2019 rond middernacht te pinnen bij een automaat in Griffeweg Groningen. Nadat tot 3 maal toe de verkeerde code was gebruikt werd de pas ingeslikt door de automaat. Van de pintransactie zijn beelden gemaakt waarop een man duidelijk in beeld komt.